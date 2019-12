Alba Parietti a Oggi | “Un mio fidanzato mi ha tradito con un’amica”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In un’intervista a ‘’, in edicola da domani (giovedì 12 dicembre),ha ripercorso le storie familiari che sono alla base del suo libro Da qui non se ne va nessuno e parla anche di sé: «Io posso perdonare tutto. Per esempio, un’amica che aveva perso la testa per un uomo con cui stavo. Il tradimento c’è stato, se così lo si può chiamare. Ma mi sarebbe mancata troppo l’amica. Il fatto è che si può perdonare la debolezza di una persona». Ma lei ha perdonato ilre? «Sì, ma chiaramente non è stato più un mio, anzi è stata la conferma che non lo poteva essere». LEGGI ANCHE: Johnny Depp è di nuovo single? E sul presente la showgirl 58enne ha affermato: «Frequento delle persone, non sono diventata una santa, ma ho capito che è meglio tenere la vita privata riservata. Se parli di una relazione, quando quella relazione finisce devi ...

