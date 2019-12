Stop ai programmi di Barbara D’Urso | la decisione di Mediaset

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Brutte notizie per i fan diD’Urso e dei suoidi Canale 5. Come accade ogni anno, le festività natalizie impongono alla conduttrice di fermarsi un po’. La pausa servirà a ricaricare le batterie per poi affrontare il 2020 con maggior determinazione. A svelare in esclusiva le date delle ultime puntate delle sue trasmissioni è stato ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Le è stato chiesto innanzitutto a Barbarella cosa farà a Natale ed ha confessato che lo trascorrerà in famiglia, in compagnia dei suoi figli e dei suoi fratelli. Nonostante i risultati ottenuti da lei in termini di ascolti siano straordinari,deve necessariamente rispettare il periodo di Natale e dovrà fare a meno del suo prezioso contributo per un po’ di tempo. (Continua dopo la foto) Per quanto riguarda ‘Domenica Live’ l’ultima puntata è fissata per domenica 15 ...

