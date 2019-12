Presepe con Gesù Bambino migrante su un barcone | è polemica

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Scoppia laper uninstallato a Padula, vicino a Salerno: tra i personaggi è apparsosu un. A far scoppiare la discussione intorno alla Natività rappresentata all’interno della Chiesa del centro storico di Padula è stato Edmondo Cirielli, parlamentare di FdI. Si tratta di una rappresentazione non tradizionale delpensata e realizzata dall’associazione Amici del. Purtroppo, però, non ha incontrato l’approvazione del parlamentare salernitano.conL’associazione Amici delha deciso di raffigurare la natività in modo particolare. Anziché deporrein una mangiatoia, neldi Padula appare comesu uncon maria e Giuseppe. La scelta curiosa e originale, però, non è piaciuta a Edmondo Cirielli, che dichiara: “è nato in una ...

