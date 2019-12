Per l’algoritmo del Cies il migliore del Napoli è Malcuit 69esimo Koulibaly 421°

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Leo Messi è “oggettivamente” il miglior calciatore del 2019. Il neo-Pallone d’Oro è confermato anche dalla classifica stilata dall’Osservatorio, basata su un algoritmo che tiene conto di diversi parametri scientifici: dal contributo del giocatore ai successi della squadra, al “peso” delle sue giocate, al livello dell’avversario e al livello del campionato in cui gioca. E se l’argentino è risultato il, Cristiano Ronaldo non è nemmeno tra i primi 20 dell’anno solare. L’attaccante della Juventus finisce 25esimo, assieme a Duvan Zapata, Stefano Sensi, Ben Chilwell e Oussama Idrissi. Il numero due al Pallone d’Oro Virgil van Dijk è undicesimo. Sul podio delaltri due attaccanti: Hakim Ziyech dell’Ajax e Kylian Mbappé del PSG. Il miglior italiano in graduatoria è Ciro Immobile, ottavo. E dalla Serie A arriva anche il ...

