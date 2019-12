Michela Persico Instagram | curve strizzate nel micro bikini | «Tanta roba!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di martedì 10 dicembre 2019), fidanzata del calciatore Daniele Rugani, ha un fisico perfetto con tutte leal posto giusto. Pochi minuti fa la bellesuha caricato una sua foto davvero mozzafiato. Lo scatto ha lasciato tutti quanti senza parole. La bellissima giornalista sportiva inha incantato tutti i suoi oltre 500 mila ammiratori.è incredibilmente sensuale e le basta davvero pochissimo per risultare irresistibile. Non c’è nulla da fare è impossibile non soffermarsi ad ammirare uno spettacolo della natura del genere. Il post è stato immediatamente bombardato di like e commenti. La fantasia dei followers ha creato delle immagini vietate ai minori. Leggi anche –>, collant velatissimi sotto lagonna: «Schianto scintillante!»: pazzesca inLa bellissima presentatrice ...

megicbocs : Chirurgo: 'Allora Michela cosa facciamo? “ Persico:' Voglio il seno di Diletta Leotta ed il viso di Costanza Caracciolo' - Sammax883 : @fabIan41150567 @chiara56543176 Assomiglia a Michela Persico. -