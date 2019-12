Final Fantasy 7 Remake sarà un' esclusiva PS4 solo per un anno

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) La box art didi Square Enix elenca il gioco come un'a tempo per PlayStation 4 fino al 3 marzo 2021, undopo la sua uscita iniziale su PS4.La copertina del Nord America è stata pubblicata su Twitter da Wario 64. Mentre l'adesivo che mostra l'esclusività a tempo del gioco è nuovo, la box art non ha mai mostrato il marchio "su PlayStation", presente su altre esclusive PS4.Dunque, FF7arriverà dopo unsu altre piattaforme, come potete vedere nella sezione packshots sul sito di Square Enix. Leggi altro...

