Erdogan punta la Libia

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Turchia eprocedono spedite verso i via libera definitivi degli accordi stipulati tra i due governi. Recep Tayyipe Fayez Al Sarraj, sul finire dello scorso mese di novembre, hanno sottoscritto un’intesa che riguarda una collaborazione militare ed un supporto che la Turchia ha promesso al governo libico insediato a Tripoli. Ma che, soprattutto, prevede la nuova delimitazione delle rispettive Zee, le Zone Economiche Esclusive. Ed è su questo fronte che nel Mediterraneo orientale si sta giocando una partita importante sul fronte politico ed economico. Ankara e Tripoli hanno approvato l’intesa Il parlamento turco non ha perso tempo: già ai primi di dicembre il presidente dell’assemblea monocamerale di Ankara aveva calendarizzato l’accordo stipulato nella capitale turca traed Al Sarraj, a margine di un incontro tenuto tra i due leader di ...

ssalerno2 : RT @giostabile: Al vertice Nato Erdogan punta i piedi: “Riconoscete i curdi delle Ypg come terroristi' - La Stampa - Miti_Vigliero : 'Sto Sultano è una mina in Europa... Al vertice Nato Erdogan punta i piedi: “Riconoscete i curdi delle Ypg come te… - giostabile : Al vertice Nato Erdogan punta i piedi: “Riconoscete i curdi delle Ypg come terroristi' - La Stampa -