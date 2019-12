Bellinazzo critica De Laurentiis | “Il Napoli modello di crisi d’impresa”

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutodi Carlo Tarallo Il giornalista del Sole24Ore, Marco, scrittore, uno dei maggiori esperti italiani di calcio e finanza, famoso per la sobrietà e la moderazione dei suoi giudizi in particolare sul, squadra di cui è tifoso, ha pubblicato su Facebook un post di duraall’operato della società guidata da Aurelio e Edo De: “Il caso”, scrive, “va studiato comedid’impresa: come arrivare alla gara decisiva della stagione con allenatore delegittimato, squadra disgregata e proprietà impegnata a recuperare un paio di milioni di multe mentre ne dissolve durevolmente decine di valore del brand”. L'articoloDe: “Ildiproviene da Anteprima24.it.

