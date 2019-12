Una pace fredda tra Arabia Saudita e Qatar?

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La storia ci ha abituato a strani paradossi: conflitti ravvicinati, minacce a distanza e scenografiche distensioni su un campo da gioco: chi non ricorda la celebre “diplomazia del ping-pong” nello scenario della Guerra? È un po’ quello che tutti si aspettavano accadesse lo scorso 5 dicembre quando, nella cornice della Coppa del Golfo,sono scese in campo l’una contro l’altra armate…di pallone. Il match calcistico si è concluso con la vittoria 1 a 0 per i sauditi facendo da prequel alle trattative diche porrebbero fine all’embargo del piccolo ma potente Stato arabo. Il ministro degli Esteri del, lo sceicco Mohammed Al Thani, ha dichiarato che il suo Paese sta intrattenendo colloqui con l’, offrendo il segnale che una situazione di stallo senza precedenti potrebbe presto essere risolta passando da un punto ...

