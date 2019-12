Segno fortunato della settimana | Sagittario

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Anche questavedremo qualezodiacale sarà il più. Ladal 9 al 15 dicembre 2019 sarà ricca di novità per unin particolare:. AMORE ★★★★★ L’amore è una prerogativa per molti di voi e questo potrebbe premiarvi. Se siete single Venere vi potrebbe sorprendere con una bella sorpresa. Per chi ha già un partner può aspettarsi comunque una nuova intesa. Laè il regnopassione esensualità. LAVORO ★★★ Il lavoro è l’unica pecca, ma comunque non peserà troppo sulla vostra vita. Se siete indecisi su quello che state svolgendo in questo momento, questa potrebbe essere laideale per cambiare via professionale e buttarvi su qualcosa di nuovo e più stimolante. Anche qui Mercurio vi sorriderà. SALUTE ★★★★★ Le belle notiziesaranno incorniciate da una salute di ...

Lorenza72831682 : RT @scatmancro: Sapete perchè Vanessa Incontrada sorride così tanto? La risposta è molto semplice. Perchè è del sagittario. Il segno più fo… - Emidio_Cnt : Oroscopo 2020 – Il segno zodiacale più fortunato del nuovo anno - scatmancro : Sapete perchè Vanessa Incontrada sorride così tanto? La risposta è molto semplice. Perchè è del sagittario. Il segn… -