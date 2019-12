Russiagate | Joseph Mifsud indagato ad Agrigento per «spese pazze» quando era presidente

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’uomo al centro dello scandalo, èdalla procura diper peculato. L’indagine era stata aperta dal procuratore aggiunto diSalvatore Vella e il pm Chiara Bisso contro ignoti per abuso d’ufficio e truffa. Ora l’exdel Consorzio universitario è stato iscritto nel registro degli indagati e la Procura ha attivato le procedure per la notifica dell’inchiesta al misterioso docente, ritenuto da molti una spia di cui si sono perse le tracce del 2017. L’inchiesta è partita da un esposto dell’attualedel Consorzio, Giovanni Di Maida, in cui si contestano le “” fatte daquanto era è stato a capo dell’ente, dal 2009 al 2012: viaggi in Russia, Malta, Usa, Inghilterra, Libia, Libano e Bulgaria, quasi sempre accompagnato «da sconosciute giovani ...

