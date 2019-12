Raf Simons e The xx | la capsule collection che celebra la musica indie pop

gqitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nell'agosto del 2009, The xx svelò il suo omonimo album di debutto: una pietra miliare della scenapop che Raf, a dieci anni di distanza, ha volutore realizzando unain collaborazione con la band inglese. Le melodie struggenti e malinconiche di Jamie Smith, intrecciate alle voci, quasi sussurrate, di Romy Madley Croft e Oliver Sim, hanno conquistato una generazione di appassionati die non solo, riflettendo la distinta sensibilità legata alla cultura giovanile dell'epoca: «L'album xx riesce a articolare e mettere a parole ciò che accade nelle menti dei giovani quando hanno a che fare con l'amore, il cuore spezzato, le amicizie» ha dichiarato Raf«E non in modo stereotipato». Lacon The xx non rappresenta la prima collaborazione con il designer: nel 2014 ...

