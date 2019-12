L’abbandono del povero Pitbull

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’orribile vicenda arriva da Pittsburgh, dove la polizia ha trovato un cane abbandonato, vicino un cassonetto, sotto la neve, a temperature gelide. Era unterrorizzato, che vagava da solo in mezzo alla pila di immondizia. Non sapendo cosa fare, gli agenti hanno caricato l’animale sulla propria vettura e l’hanno portato al rifugio Humane Animal Rescue. Qui, i volontari si sono immediatamente presi carico di lui e lo hanno portato dal veterinario, il quale dopo la visita ha stabilito ilaveva circa 2 anni e che nonostante ciò che gli era stato fatto, era in ottima salute. Secondo il veterinario, era stato usato come cane da riproduzione, per l’allevamento dei cuccioli di razza. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine, per cercare ...

