I Medici 3 dove vedere le puntate in tv | streaming e replica

cubemagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I. Da lunedì 2 dicembre 2019 torna su Rai 1 con la terza stagione la serie tv internazionale in quattrocon il cast stellare in parte rinnovato. Ecco di seguitolein tv,. TRAMA E ANTICIPAZIONI #Ilein tv eLe nuovedi I3 vanno in onda nelle serate di: lunedì 2 e martedì 3 dicembre, lunedì 9 e martedì 10 dicembre. La serie sarà quindi composta di otto episodi suddivisi in quattroin prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa inin...

alifealone_ : @thisisacasino Se vuoi scrivimi dove vuoi, parliamo un po' del poverino giuliano morto ???????? O CHE STASERA CI SONO… - catenaaurea66 : @Libroecacciavi1 @MinervaMcGrani1 Credo che i vaccini antiflu siano diventati pericolosi negli ultimi anni, lavorat… - Eva46066343 : Scusate qualcuno può dirmi dove posso trovare “I medici” in inglese? Vi prego sono disperata! #IMedici -