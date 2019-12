Golden Globe 2020 | Il Trono di Spade ottiene solo una nomination e i fan reagiscono

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Aic'è stato spazioper unaa Ildie i fan hanno criticato online la situazione. Ildiha ottenutounaaie i fan online non hanno esistato a esprimere il proprio disappunto per quella che sostengono una mancanza di attenzione da parte dei membri della stampa straniera. A strappare una candidatura all'Hollywood Foreign Press Association è statoKit Harington, interprete di Jon Snow, che ha ottenuto lacome Miglior Attore in una Serie Drammatica, la quinta in carriera, grazie alla sua interpretazione nell'ultimo capitolo dell'adattamento televisivo dei romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan della serie Ildihanno però criticato duramente ...

