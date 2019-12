Champions | Inter-Barcellona in chiaro su Canale 5

calcioefinanza

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Martedì 10 dicembre, su5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva inil match valido per la sesta giornata diLeague “”. In diretta dallo stadio San Siro di Milano andrà in scena la super sfida tra i nerazzurri e i blaugrana del neo Pallone d’Oro Messi. Una gara decisiva … L'articoloinsu

milanmagazine_ : CHAMPIONS - In esclusiva in chiaro su Canale 5 Inter-Barcellona - RotoreInterello : RT @raffaelecaru: Marcos Alonso Vidal Giroud Con questi 3 l'Inter aumenterebbe notevolmente le chance scudetto. Molto dipenderà dalla Cha… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - In esclusiva in chiaro su Canale 5 Inter-Barcellona -