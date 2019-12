Avviso di chiamata su WhatsApp | come funziona e guida all’attivazione

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Cambia ancora pelle, questa volta con un aggiornamento in grado di impreziosire oltremisura (sebbene ci sia ancora qualcosa da migliorare) l'esperienza utente in relazione alle chiamate VOIP vista l'introduzione dell'di, che allerterà l'utente impegnato in una conversazione telefonica dell'arrivo contemporaneo di un'altra telefonata. Peccato manchi la possibilità di mettere in pausa la primaper poter eventualmente rispondere alla seconda,avviene nel caso delle chiamate telefoniche tradizionali, ma immaginiamo il team di sviluppo sia ancora in tempo per aggiungere lalità. Tutto quanto è possibile fare, infatti, è scegliere se chiudere la primaper rispondere alla seconda, o se proseguire con la prima rifiutando la seconda. Non ci pare sia prevista l'opzione che consentirebbe in mettere in pausa a prima conversazione, nonostante ...

