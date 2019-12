Aumento autostrade 2020 | quanto costeranno i caselli e importo

termometropolitico

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Si chiama Robin Tax, ma gli effetti à la Robin Hood non ci saranno. Il governo ha infatti decretato l’introduzione di un’addizionale Ires del 3% sulle società affidatarie di, ferrovie, aeroporti, porti, produttori di energia elettrica, radio e Tv. Inizialmente la Robin Tax sarebbe dovuta essere del 2%, ma alla fine si è deciso per l’incremento di un punto percentuale. Si tratta dunque di una tassa che sarà applicata sui concessionari pubblici, peccato però che questi ultimi la faranno ricadere sugli utenti e i consumatori finali.: gli effetti della “Robin Tax” Robin Tax perché secondo le intenzioni del governo è una tassa che toglierà ai ricchi per redistribuire ai poveri. Ma l’unica cosa che sarà redistribuita ai poveri sarà la tassa stessa. L’imposta potrebbe infatti essere ...

