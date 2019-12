Tagle a Propaganda Fide | la mossa di Bergoglio per il futuro

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Luis Antonio, arcivescovo di Manila, è il nuovo prefetto di. Papa Francesco già disegna la Chiesa del domani Luis Antonio, arcivescovo di Manila, è stato scelto da Papa Francesco come prefetto di, ossia della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli., giovanissimo porporato (ha poco più di sessant'anni), è uno degli alti-ecclesiastici più vicini al pontefice argentino. Nella logica degli schieramenti vaticani, l'asiatico è considerato un "bergogliano" e un aperturista in tema di gestione dei fenomeni migratori. Ma era stato Benedetto XVI a crearlo cardinale. Un particolare - quello sulla nomina ricevuta ai tempi da Joseph Ratzinger - che può sfuggire ai più. Simbolo per eccellenza della "Chiesa in uscita", il consacrato asiatico è stato di fatto promosso. Ora dovrà coordinare le missioni della Chiesa ...

