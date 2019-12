L’accensione dell’albero salva il Natale a Benevento | un flop le luci in 3D VIDEO

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Una manifestazione riuscita a metà. Ilbeneventano si illumina solo per una parte, l’altra resta mestamente al buio con solerosse ad illuminare alcuni palazzi e un buio che mette anche in difficoltà chi si è lanciato per il Corso Garibaldi. Insomma, non tutto rose e fiori, nella serata dell’accensione del grande albero musicale e delle proiezioni di luce. Un problema tecnico, qualcosa che deve essere risolto assolutamente e toccherà all’ordine degli Architetti trovare la soluzione per creare quel corridoio incantato annunciato come una primizia assoluta in Campania. Qualche proiezione sui muri della Camera di Commercio e su quelli del Palazzo del Governo, poi nulla più. La serata era cominciata nel modo migliore con il momento magico creato dal coro dei bambini degli istituti beneventani che hanno intonato i ...

GiovanniToti : Io e Siria vi aspettiamo domani, dalle 16:30 in poi in Piazza De Ferrari a Genova, per accendere insieme la magia d… - GiovanniToti : Con l’accensione dell’albero di #Natale in Piazza De Ferrari possiamo finalmente dare inizio alle feste natalizie!… - SkyTG24 : Il #Natale è arrivato a #NewYork con la tradizionale accensione dell'albero del #RockefellerCenter. L'abete è alto… -