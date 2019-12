Juventus | le reazioni dei calciatori dopo la sconfitta contro la Lazio

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) “Teniamo duro, tutti uniti fino alla fine”. E’ il messaggio di Cristiano Ronaldo sui suoi profili sociallaper 3-1 all’Olimpico di Romala, i bianconeri non stanno attraversando un buon momento e sono secondi in campionato alle spalle dell’Inter. “Restare uniti e lavorare di più”. Sono invece le parole del capitano dellaLeonardo Bonucci e dal compagno di squadra Paulo Dybala. “Restare uniti, lavorare e migliorare. #finoallafine #squadra”, ha scritto Bonucci su Instagram. “In questo momento bisogna stare uniti e pensare a quello che viene. Lavorare di più e migliorare per crescere”, ha aggiunto su twitter l’argentino. Douglas Costa non sembra preoccupato: “Senza fare drammi, senza cercare scuse. Rimettiamo le cose al loro posto. Forza Juve”, ha scritto su ...

