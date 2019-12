huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019)ha vinto l’oro nella finale dei 400 metri stile libero femminili dei 20esimi campionatidi nuoto in vasca corta, in corso al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Doppietta d’oro della campionessa azzurra che dopo il titolo negli 800 ha vinto anche la gara sulla distanza più breve chiudendo in 3′59″75, davanti alla tedesca Isabel Marie Gose (4′00″01) e alla ungherese Ajna Kesely (4′00″04).Nell’ultimo giorno di gare, doppietta d’argento con i secondi posti di Alessandro Miressi nei 100 stile libero (45″90) alle spalle del russo Vladimir Morozov (45″53), e Elena di Liddo nei 100 farfalla donne. L’azzurra ha chiuso in 56″37 alle spalle della bielorussa Anastasiya Shkurdai (56″21). Dopo l’oro nei 100 rana, e l’argento nei 50, fa tripletta ...

HuffPostItalia : Imbattibile Simona Quadarella. Oro agli europei nei 400 sl - nigno11 : RT @HuffPostItalia: Imbattibile Simona Quadarella. Oro agli europei nei 400 sl - solounastella : RT @HuffPostItalia: Imbattibile Simona Quadarella. Oro agli europei nei 400 sl -