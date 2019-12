Francesco ha poco rispetto per i suoi predecessori

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Il cardinale Joseph Zen, parlando della situazione cinese, ha dichiarato che Papasta "incoraggiando uno scisma" "(il Papa, ndr) haper i. Sta cancellando tutto ciò che è stato fatto da Giovanni Paolo II e da papa Benedetto. E naturalmente quelli che stanno appesi alle sue labbra dicono sempre: “In continuità…”, ma questo è un insulto. Un insulto. Non c’è nessuna continuità". La stroncatura non proviene da ambienti tradizionalisti o da quelli sedevacantisti, ma dal cardinale di Hong Kong Joseph Zen, che continua a criticare la stipulazione di un "accordo provvisorio" tra il Vaticano e la Repubblica popolare cinese. Si dice che sulla base di quell'accordo provvisorio, che Santa Sede e Cina stanno verificando nella prassi, il Papa della Chiesa cattolica sia stato riconosciuto come legittima autorità religiosa. ...

