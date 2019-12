Belardi | ”Napoli | è ancora possibile sistemare tutto”

forzazzurri

(Di domenica 8 dicembre 2019)su Ancelotti: mandare via uno come lui non è mai facile. Ha commesso degli errori anche lui, ma è un tecnico di importanza mondialeNAPOLI – Emanuele, ex portiere di Napoli e Udinese, ha parlato a Radio Sportiva commentando il momento nero degli azzurri, del futuro di Ancelotti e di altro. Queste le sua parole: SULLA GARA DEL NAPOLI CONTRO L’UDINESE A Napoli ci sono delle problematiche di poca coesione tra squadra, società e allenatore. C’è la possibilità ditutto perché ci sono esperienza e qualità, è il momento di sedersi ad un tavolo e trovare la quadra. Conviene a tutti trovare un punto d’incontro. SULLA SITUAZIONE IN CASA NAPOLI Bisogna andare avanti in Champions e poi trovare la strada giusta in campionato. Una società così importante, con giocatori e allenatore altrettanto importanti, devono trovare un punto ...

