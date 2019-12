Ambra Lombardo | l’ex di Gaetano Arena le scrive una lettera | “Hai distrutto il nostro

nonsolo.tv

(Di domenica 8 dicembre 2019)riceve unadall’ex di, vuole le sue scuse per averil loro amore Si continua a parlare del presunto flirt tra, ex gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, reality condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Per settimane i due hanno smentito di aver avuto un flirt, c’è però chi crede ancora che i due abbiano avuto una relazione segreta. L’ex fidanzata di, Giulia Napolitano, ha scritto unaad. Laè stata pubblica sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da ieri 7 dicembre. Questo è ciò che si legge sulla: “Se sono qui arti è perché tu, cara, ti sei messa in mezzo tra me e: ti sei avvicinata a quello che era ufficialmente il mio fidanzato. E mi hai cambiato la vita. In peggio. Sapevi che lo ...

Notiziedi_it : Kikò Nalli in ospedale, Ambra Lombardo in Sicilia: bufera sul web - infoitcultura : Kikò Nalli in ospedale, Ambra Lombardo in Sicilia: bufera sul web - zazoomblog : Ambra Lombardo attaccata dall’ex di Gaetano Arena: “Mi hai fatto soffrire” - #Ambra #Lombardo #attaccata #dall’ex -