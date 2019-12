ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019), amministratore delegato di. Non. Conosco perfettamente quella realtà e il piano strategico triennale presentato in settimana era, come sostengo da tempo, l’unica alternativa possibile per risanare. Vi starete chiedendo: “Ma di quale risanamento stai parlando, caro Imperatore, visto che comunque hanno deciso di remunerare gli azionisti nel periodo 2020-2023 con ben 16 miliardi di euro?”. Sembra quasi un paradosso, quindi, lo snellimento dei costi operativi del piano Team23 che prevede il taglio di 8mila dipendenti di cui 6mila circa in Italia. Non lo è invece. Perché l’unico risanamento possibile che possa consentire adi consegnare a un gruppo straniero una banca capace di stare sul mercato rimane il rinnovamento dei circa 86 miliardi di neuroni chenella testa di ogni singolo dipendente di quella ...

ilfattoblog : Unicredit: sì, capisco Mustier (tranquilli, non sono impazzito) -