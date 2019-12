Tumori | verso la seconda generazione Car-T | ‘pret-a-porter’ e a doppio target per

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Novità in arrivo per l’immunoterapia anticancro. Da un lato Car-T abersaglio, capaci di colpire le cellule tumorali attaccandole in due punti invece che in uno. Dall’altro Car-Nk, ottenute partendo da staminali pluripotenti indotte – una riserva teoricamente infinita – che vengono ingegnerizzate e poi selezionate in modo da ricavare cellule armate contro la malattia che non sono linfociti T, bensì natural killer: la ‘fanteria’ del sistema immunitario, quella che entra in gioco per prima e che spara al nemico senza bisogno di addestramento. Un altro vantaggio non indifferente è la possibilità di pensare a un’immunoterapia cellulare ‘Car’ prodotta non di volta in volta su misura per ciascun paziente, bensì ‘prêt-à-porter’, standardizzata e pronta all’uso, riducendo tempi e costi. È lo scenario ...