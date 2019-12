Straniero aggredisce una donna Agenti disperati | Serve il taser

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Maria Girardi Secondo Arnaldo Di Michele, Segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Taranto, servono maggiori garanzie funzionali Ennesimo atto di violenza a Taranto. Nella tarda serata di venerdì 6 dicembre, in pieno centro, un extracomunitario ha aggredito unae ha opposto resistenza aglidi Polizia intervenuti per difendere la vittima. A darne notizia è Arnaldo Di Michele, Segretario provinciale del Sindacato autonomo di Polizia (Sap) del capoluogo ionico. Secondo il sindacalista l'uso delavrebbe permesso di fermare subito l'aggressore, riducendo del tutto il contatto fisico. In questo modo si sarebbero evitati rischi sia per gli operatori che per lo stesso extracomunitario. Nella ricostruzione dell'accaduto fornita da Di Michele si percepisce una nota di rammarico per certi eventi, spesso complicati, che i poliziotti si trovano ...

salernotoday : Aggredisce i vigili urbani nella villa comunale: bloccato un giovane straniero - ottopagine : Straniero aggredisce vigili urbani per sfuggire a un controllo #Salerno - matrixepoque : RT @salernonotizie: #Salerno: aggredisce Vigili per sottrarsi all’arresto, fermato straniero -