calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019)Napoli,i giocatori reputati ”cedibili” da Sky durante l’anteprima di Udinese-Napoli Durante l’introduzione di Udinese-Napoli, gli opinionisti di Sky Sport hanno commentato in diretta una grafica che mostravai calciatori che sono attualmente in bilico e vicini a lasciare il Napoli. Tra gennaio e giugno c’è odore di rivoluzione e l’emittente satellitare ha voluto mostrare chi potrebbe partire nelle due future sessioni di. A partire da gennaio. Fa particolarmente effetto vedere Arek Milik in questa famosa ”di Sky”. Non solo perchè il rinnovo sembrava vicinissimo, ma anche e soprattutto perchè il suo infortunio inizia ad essere un caso. Ladi Sky Sport Mertens, Callejon, Hysaj, Ghoulam, Milik, Allan, Koulibaly. Questa ladeiche la grafica in diretta di Sky Sport ha messo in, ...

CalcioMercatoNA : #SKY - Mercato, mezza squadra in discussione. Tutti i nomi della lista. C'è una sorpresa ?????? #calciomercato… - freud2912 : @peppeiannicelli Ho sentito Ancelotti a Sky, credo che la cosa migliore sia continuare con lui. Il vero scontro è t… - basketinside360 : Sky Sport NBA, la programmazione di questa settimana - -