Seconda scossa di terremoto in pochi minuti all’Aquila

(Di domenica 8 dicembre 2019) L'Aquila - Undi magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona: 3 km N Barete (AQ), il 07-12-2019 22:16:54 (UTC) 23, 5 secondi fa 07-12-2019 23:16:54 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 42.48, 13.27 ad una profondità di 13 km. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. leggi tutto

