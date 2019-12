Rubano un’auto con un bambino dentro e si schiantano | arrestati

cronacasocial

(Di sabato 7 dicembre 2019) Momenti di paura a Candiana, comune di 2.300 abitanti della provincia di Padova. Tre malviventi hanno rubato un’auto con all’interno undi 8 anni, lasciato dal padre per qualche secondo da solo. Successivamente, si sono scontrti con un’altra macchina e poi sono scappati a piedi, lasciando ililleso nell’autovettura. I carabinieri, dopo una caccia all’uomo, come riportato dall’Ansa, hanno arrestato i tre colpevoli. Il papà del piccolo, 40 anni, aveva lasciato il mezzo, con il motore acceso, per svolgere una rapida commissione. LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona lascia il carcere: trascorrerà il resto della pena in un istituto di cura. I tre banditi sono scesi da un’altra auto e si sono messi al volante della macchina con il. Il padre, una volta che si è accorto dell’accaduto, si è aggrappato alla portiera e si è ...

