Pavoletti spiazza tutti nel corso di un’intervista

forzazzurri

(Di sabato 7 dicembre 2019) Leonardosi racconta ai microfoni di GQ., ex attaccante del napoli ora al Cagliari, risponde alle domande della redazione della famosa rivista. Le risposte del calciatore sono tutt’altro che banali: “Si diverte a giocare a calcio? “No”. “Non scherzo, lo dico sul serio. Per me è un lavoro, cerco di farlo nel migliore dei modi e finisce lì. A casa poi non guardo calcio: troppa ansia. Sto lavorando sodo, per marzo spero di tornare in campo. A giugno ci sono gli Europei, avrò poco tempo e voglio convincere Mancini a convocarmi.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Adl vuole avere l’asso nella manica per tentare l’affondo per Ibrahimovic Mutti su Udinese-Napoli: ”Per gli azzurri ci saranno problemi” Napoli, Milik potrebbe tornare nel 2020: le ultime Napoli, Ancelotti ridimensiona il figlio Davide: la ...