Milano | scontro tra un bus e un mezzo Amsa | 17 feriti | una persona in codice rosso

(Di sabato 7 dicembre 2019) Undell’si è scontrato con un un bus Atm della linea 90 lungo viale Ergisto Bezzi, a. L’impatto è stato violentissimo, tanto che ilpubblico è uscito dalla corsia preferenziale, ha invaso la carreggiata e ha percorso almeno una cinquantina di metri in contromano. Sono 17 le persone ferite, una delle quali era in arresto cardiaco all’arrivo dei soccorritori. Rianimata sul posto, è stata trasportata all’ospedale Sacco dove è in gravi condizioni. Altri 4sono stati trasportati in pronto soccorso e per 12 i sanitari stanno valutando le condizioni sul posto. Suldell’Atm si trovavano 15 persone al momento dell’impatto, avvenuto all’angolo con via de’ Gracchi attorno alle 8.10. L’autista delè rimasto incastrato nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i soccorritori per estrarlo dal ...

