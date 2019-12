Mercato Juventus | problemi su una cessione Il punto

juvedipendenza

(Di sabato 7 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di rinforzi in vista della seconda metà di stagione. I bianconeri cercano di regalare a Sarri gli innesti giusti, solo che prima c’è bisogno di far cassa. Le notizie non sono confortanti:su una, con Paratici che studia la strategia per guadagnare su un cartellino utile per le casse del clubJuve: nessuna proposta allettante per Mandzukic Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport le offerte estere firmate Borussia Dortmund e Manchester United non sarebbero state ritenute soddisfacenti da Mandzukic. Paratici lo tiene ancora sulla lista delle cessioni, ma senza un ok del calciatore si complicherebbe l’affare utile per le finanze della squadra.

