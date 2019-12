Loredana Bertè ricorda Mia Martini | “Con lei è morta una parte di me”

thesocialpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il rapporto speciale con la sorella Mia, i problemi in famiglia e tante altre toccanti rivelazioni.si racconta a Verissimo nella emozionante intervista di Silvia Toffanin, in cui la cantante mostra il lato più intimo e privato di sé.racconta la sua infanzia con MiaLa grinta e la voce graffiante che mostra ogni volta che si trova su un palco sono indiscutibili. Ma oggisi mostra nella sua versione più intima, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. La cantantela traumatica infanzia vissuta tra le litigate dei genitori e le botte che la figura materna subiva dal padre. Per rimanere il più lontano possibile da quel clima infernale che si respirava in casa,e la sorella Mimì trascorrevano il loro tempo in un luna park: “Tra le botte e le litigate che c’erano in casa, Mimì mi prendeva e mi portava al luna ...

VitaDiLeoG : Guardare Loredana Bertè a Verissimo e piangere: ?? - Gioia_13 : RT @Adnkronos: Loredana Berte: 'Mi manca Mimì, non mi perdono una cosa...' - Adnkronos : Loredana Berte: 'Mi manca Mimì, non mi perdono una cosa...' -