In questo mare di proteste | che pesce prendere? TVBOY torna in azione con

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nuovadila scorsa notte a Milano, in zona Navigli. Lo Street Artist di fama internazionale èto nel capoluogo lombardo, con tre nuovi murales, due dei quali hanno per protagonista Matteo Salvini. In maniera ironica e dissacrantegioca sul nuovo avversario politico del leader della Lega: il popolo delle Sardine.Nel primo manifesto Matteo Salvini, manifesta accanto a Liliana Segre, che mostra un cartello con scritto “STOP HATE”. Il riferimento è alla violenta aggressione verbale subita dalla senatrice sui social, che ha portato alla decisione di assegnare la scorta alla Segre. Il secondo murales, invece si ispira alle campagne pubblicitarie di Armando Testa e gioca sulla contrapposizione tra Matteo Salvini e il nuovo movimento popolare che riempie le piazze di Italia, che nella nuova opera didiventano una sola cosa

