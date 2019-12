Giuntoli | “Tutti i calciatori ci tenevano a giocare questa partita”

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nel prepartita di Udinese-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato il direttore sportivo del Napoli Cristiano. Quali sono sensazioni ci sono dopo questi giorni di ritiro? “Sembra una squadra molto serena e concentrata, oggi, per fare una grande partita”. E’ una formazione che sorprende, con Mertens, Callejon, Insigne, Koulibaly recuperato. Una squadra che vuole ritrovare se stessa in campionato. Questo partita è il bivio più che quella di martedì? “Le partite sono tutte importanti,lo è. Tutti i ragazzi vogliono faregara. ci tengono molto. Hanno la speranza di fare una grande prestazione. Tutti hanno dato la loro disponibilità”. Il futuro di Ancelotti è davvero appeso alle prossime due partite? “L’analisi per noi, a livello societario, è che Carlo ha un’esperienza tale per uscire da questo periodo” L'articolo ...

