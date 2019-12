Fabrizio Corona lascia il carcere | sconterà la pena in un istituto di cura

vanityfair

(Di sabato 7 dicembre 2019)a Pittia Pittia Pittia Pittia Pittiil. È stato il giudice di sorveglianza a decidere che l’ex fotografo dei vip non può restare nell’diin cui è stato finora. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, per permettergli dire una patologia psichiatrica aggravatasi inil resto della sua condanna, almeno in un primo momento, in undivicino a Monza da cui non potrà allontanarsi. La fine dellaè fissata per il marzo del 2024. È una decisione di «differimento dellada eseguire in detenzione domiciliare umanitaria». Avviene grazie all’articolo 47 ter del codicele che, dopo una sentenza della Corte Costituzionale, ha esteso la possibilità di detenzione esterna anche a chi soffre di patologie psichiatriche e ...

fattoquotidiano : Fabrizio Corona lascia il carcere. Il giudice: “Deve curare una patologia psichiatrica”. Sconterà la pena in un ist… - brina_77 : RT @IlPaoloGiordano: Fabrizio Corona lascia per l’ennesima volta il carcere ma molti non hanno ancora lasciato l’abitudine di chiamarlo fot… - FEMsrl : Milano, Fabrizio Corona lascia il carcere e va in un istituto di cura -