Due mesi alle primarie dei Democratici

ilpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Elizabeth Warren ha perso tutto il vantaggio che aveva costruito, Joe Biden rimane stabile e Pete Buttigieg è in vantaggio nei primi due stati in cui si vota: una guida per orientarsi

k_linetty : Dopo due mesi difficili sono tornato a giocare dal primo minuto. Per la prima volta con la fascia di capitano. Ques… - Linkiesta : Ricordate i giornali di destra che fino a due mesi fa si accaloravano per la cospirazione #Renzi #Obama via profess… - _Carabinieri_ : Arrestate dai #Carabinieri della Compagnia di #Alba due persone e deferite altre sette per concorso in furto aggrav… -