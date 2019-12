Benevento | prove generali del Natale | l’albero illumina piazza Castello VIDEO

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Lo start ufficiale ci sarà domani, alle ore 18. Martina Stella inaugurerà il2019 della città di. L’attrice toscana è la madrina scelta per la cerimonia che si concluderà con l’accensione delle luci natalizie in centro. Tutto dovrà essere pronto e allora questa sera si stanno portando a termine gli ultimi preparativi. L’albero dimontato inha di fatto iniziato are la città, trasmettendo quell’atmosfera di festa che da domani si dovrebbe respirare lungo il corso Garibaldi. Nel cuore della città si è deciso di puntare sull’innovazione del 3D, una novità annunciata nella conferenza stampa di giovedì scorso. I tecnici sono al lavoro (foto sotto) per ultimare l’allestimento e non farsi trovare impreparati per domani. L'articolodel ...

