Social eggs freezing | una possibilità in più di diventare madri al «momento giusto»

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Per le donne da sempre, l’argomento maternità è fonte di pressione: biologica, per via del naturale invecchiamento degli ovociti a partire dai 30 anni, ee, con una società che si aspetta come prima cosa che la donna procrei. Due ostacoli che oggi però pare possano essere aggirati con il, un tema di attualità che sta infiammando da qualche anno in dibattito negli Stati Uniti e che ora sta arrivando anche in Italia. Ma di cosa si tratta? Di una nuova tecnica di preservazione della fertilità, che aiuterebbe le donne a superare gli ostacoli che l’invecchiamento ovarico comporta nel decidere di avere un figlio quando si è pronte. Considerato che in Europa, l’età media delle donne al loro primo figlio è in costante aumento (è stimata sui 29 anni), questo potrebbe rappresentare un notevole vantaggio. «Secondo un’indagine condotta dal nostro centro, il ...