Repubblica – De Laurentiis chiama Ancelotti | la stima è intatta | ma nel calcio contano i

ilnapolista

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Nonostante tutto quello che ci gira intorno e le tensioni che ci sono alla vigilia di due gare importantissime come quelle di Udine e Genk, i contatti trae Decontinuano senza sosta. L’ultimo c’è stato mercoledì sera, raccontaNapoli. I contatti non si sono mai interrotti. Lo smartphone di Carloè squillato anche mercoledì sera, mentre era a cena con la squadra nel ritiro al centro tecnico di Castel Volturno. Il presidente Aurelio Degli ha telefonato per chiedergli conto dell’umore della squadra. Il numero uno del Napoli ha anche voluto rassicurare l’allenatore sulle tante voci degli ultimi giorni. Laè rimasta, ma neli risultati e il Napoli è finito nel vortice della crisi dalla notte di Salisburgo: il 3- 2 in Champions alla Red Bull Arena del 23 ottobre poteva rappresentare una ...

napolista : Repubblica – #DeLaurentiis chiama #Ancelotti: la stima è intatta, ma nel calcio contano i risultati I contatti tra… - zazoomblog : Repubblica: De Laurentiis vuole due vittorie. Un pareggio a Genk non salverà Ancelotti - #Repubblica: #Laurentiis… - zazoomnews : Repubblica: De Laurentiis vuole due vittorie. Un pareggio a Genk non salverà Ancelotti - #Repubblica: #Laurentiis… -