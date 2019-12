Prende a schiaffi un uomo che non la fa salire sul bus | ma è sordomuto

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’episodio si è verificato sull’autobus 63 nel quartiere Boggio a Milano. Una ragazza di 27 anni ha perso la pazienza di fronte a unche non la lasciavasul bus e lo ha preso a. Dopo aver più volte chiesto al 35enne di lasciarla passare (“Ti sposti?” chiedeva la giovane insieme alla figlia), la ragazza lo ha aggredito, non consapevole che l’fosse in realtà. La vittima dell’aggressione non è stata trasferita in ospedale perché fortunatamente non sarebbe grave. Ora, però, il 35enne potrebbe querelare la donna che lo ha aggredito.sul bus Episodio spiacevole quello accaduto nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre intorno alle ore 16:30 sull’autobus 63 dell’Atm. All’altezza di via Nikolajevka, nel quartiere di Baggio, all’angolo con via delle Forze Armate, una ragazza di ...

