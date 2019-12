Piero Angela dopo l’incidente | “La morte è una grande scocciatura…”

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha affrontato una settimana difficile, un infortunio che lo ha portato ad avere un’ingessatura ingombrante e poco piacevole. Oggi uno dei divulgatori scientifici più amati d’Italia è tornato a parlare ai microfoni di Radio Rai. “Ho ancora qualche problema, ma voglio riprendermi” E’ stato intervistato da Radio Rai in merito alle sue condizioni di salute, ecco cosa ha rivelato: “Al momento ho ancora un po’ di problemi, ma la settimana prossima mi tolgono il gesso e spero di riprendermi del tutto, anche se ci vorrà tempo. Sono cose lunghe e fastidiose. Per fortuna a essersi rotto è il braccio sinistro, ma mi sono reso conto di quante cose non si possono fare con un braccio solo: vestirsi, mangiare e anche dormire”. Ha poi dedicato un pensiero alla: “Per me, è unascocciatura è mancanza di vita. Se ci ...

teatrolafenice : ?? Piero Angela e Alberto Luca Recchi raccontano 'I segreti del mare'. Al pianoforte Danilo Rea con la conduzione di… - nonuaegi : intanto che an ode arriva, mi è tornato in mente quel momento quando ordinai un cd ( dallo stesso sito ) mesi fa, e… -