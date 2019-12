Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 punta su una fisica completamente

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Milestone ha svelato un trailer che mostra la nuovadel suo- The3, l'ultimo capitolo del realistico ed amatissimo videogioco di, disponibile in tutto il mondo il 4 Febbraio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC /STEAM, Google Stadia e Nintendo Switch.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per i dettagli su questo importante lancio:Leggi altro...

Eurogamer_it : Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 propone al giocatore una fisica rinnovata #MonsterEnergy - canessio : RT @yessgameit: Monster Energy Supercross 3 – Trailer fisica di gioco - GameSailors : Un nuovo trailer ci introduce Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 - Trailer -