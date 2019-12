Formula 1 - Le novità tecniche per il 2020

quattroruote

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il Mondiale di F.1avrà pochedal punto di vista tecnico, con le monoposto che manterranno che saranno in larga parte delle evoluzioni dei modelli di quest'anno. Una transizione che porterà alla rivoluzione tecnica del 2021, quando inizierà di fatto una nuova era. Nel frattempo, però, il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato ieri alcune piccole, vediamo quali. Terza MGU-K nel. Com'è noto, nell'era delle power unit ibride, le squadre hanno a disposizione degli elementi limitati da utilizzare nel corso della stagione. Quando ne utilizzano più di quanto imposto dal regolamento, incappano in penalità pesanti da scontare sulla griglia di partenza. Tra queste c'è la MGU-K, più comunemente conosciuta come Kers o sistema di recupero dell'energia cinetica. Finora ogni monoposto ne ha avute solamente due da utilizzare durante tutta la stagione ma, tenendo conto ...

UgoBaroni : RT @SkySportF1: ? Non solo #Leclerc ?? Altre novità nei test di oggi ad Abu Dhabi: il LIVE dell'ultimo giorno di lavoro in pista del 2019 #… - giulyleclerc : RT @SkySportF1: ? Non solo #Leclerc ?? Altre novità nei test di oggi ad Abu Dhabi: il LIVE dell'ultimo giorno di lavoro in pista del 2019 #… - SkySportF1 : ? Non solo #Leclerc ?? Altre novità nei test di oggi ad Abu Dhabi: il LIVE dell'ultimo giorno di lavoro in pista de… -