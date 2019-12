Fedez svela i motivi della lite con J-Ax e Fabio Rovazzi

blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ospite del programma La Confessione di Peter Gomez, il cantanteha rivelato il motivo per il quale si sono interrotti i rapporti cone J-Ax, oltre a rivelare di avere un rischio di sclerosi multipla: "Per me la separazione è avvenuta un anno e mezzo fa, per me è stata una ferita grande. Se adesso riesco a parlarne, dopo un anno e mezzo, è perché è stato figlio di un percorso. Per me è stata una ferita grande dove io non ho perso un socio di lavoro… io con lui, cone un altro nostro collaboratore, ho perso un pezzomia famiglia acquisita. Noi eravamo soci, sì, ma tutto nasceva da un rapporto umano molto forte. Io e Alessandro ci conosciamo perché eravamo sotto lo stesso manager e io, dopo due anni di gestione da parte di questo manager, inizio ad appassionarmi al mondo del management e ci separiamo entrambi da questo manager. Per me è ...

