È di nuovo scontro sulle tasse | sospeso vertice di maggioranza

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Pina Franconeildi. Il veto di Italia Viva: "No plastic e sugar tax". E il governo è sempre più in bilico Mancano cinquecento milioni. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico non hanno (ancora) trovato la quadra sulla Legge di Bilancio per il 2020. E gli animi si fanno ulteriormente tesi. Non c'è infatti intesa tra le forze die ila Palazzo Chigi è statoper la mancanza di un accordo definitivo sulla richiesta avanzata a gran voce da Italia Viva di rinviare le cosiddette micro, ovvero plastic e sugar tax, che Luigi Di Maio – a differenza di Matteo Renzi – considera "sacrosante". Il summit era previsto alle otto di questa mattina, ma c'è stato un ritardo proprio per la ricerca delle coperture per il mancato gettito fiscale. Due ore di slittamento nelle quali il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ...

Notiziedi_it : Manovra, nuovo scontro sulle tasse. Renzi: non vorrei votare, ma se costretti… - bizcommunityit : Manovra, nuovo scontro sulle #tasse. Conte: «Ciò che conta è abbassarle». Tensione tra Pd e Iv - infoitinterno : Manovra, nuovo scontro sulle tasse. Conte: «Ciò che conta è abbassarle». Tensione tra Pd e Iv -