Di Maio | scissione M5s per far nascere il suo Forza Sud | Sedi | soldi e uomini | il

liberoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Torna a casa, Luigi Di, nel "suo" Sud. La via d'uscita da un Movimento 5 Stelle che lo contesta da mesi è lae la creazione di un proprio partito, in risposta alla svolta a sinistra imposta da Beppe Grillo. ": il piano è in fase avanzata", scrive il Giornale. Siamo

Jambonet1 : RT @LaVeritaWeb: Mercoledì il premier parlerà in Aula: se la risoluzione di maggioranza non passerà si aprirà la crisi. In 86 sarebbero sul… - MariMario1 : RT @LaVeritaWeb: Mercoledì il premier parlerà in Aula: se la risoluzione di maggioranza non passerà si aprirà la crisi. In 86 sarebbero sul… - Ewa84E : RT @LaVeritaWeb: Mercoledì il premier parlerà in Aula: se la risoluzione di maggioranza non passerà si aprirà la crisi. In 86 sarebbero sul… -