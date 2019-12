Calciomercato Juventus | colpo a centrocampo per cambiare tutto

juvedipendenza

(Di venerdì 6 dicembre 2019)– Arrivano novità importanti sul fronte acquisti in casa. I bianconeri sono a lavoro per esaudire ogni desiderio del tecnico Maurizio Sarri, voglioso di vincere con la maglia della società bianconera. Per raggiungere il suo obiettivo, il tecnico toscano non usa mezzi termini ed ha in mente un solo rinforzo in mediana, che risponde ad un nome ben preciso. LEGGI ANCHE: Tonali, scatto bianconero: ecco quanto costerà, pronto l’affondo!: Sarri ha in mente un solo nome aPer fare il gioco di Sarri serve un solo nome che mette tutti d’accordo. L’obiettivo è il giovane centrocampista del Brescia, Sandro Tonali. In attesa del pieno recupero di Douglas Costa, il tecnico toscano sta facendo di necessità virtù, sfruttando l’ottimo stato di forma di Paulo Dybala. Emre Can resta l’ultima scelta, ...

Gazzetta_it : Pogba, Giroud e Umtiti: gli occhi della Serie A sui Campioni del Mondo - romeoagresti : #Juventus: obiettivo #Tonali per l’estate // Juventus: Tonali is a target for the summer ?????? ?? - GoalItalia : Tonali nome concreto per la Juve: i bianconeri sono intenzionati a provarci ???? [@romeoagresti] -